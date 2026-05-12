La guerra con Irán deja sin color a las bolsas de papas fritas en Japón

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El principal fabricante japonés de papas fritas está sintiendo el impacto de la escasez vinculada a la guerra con Irán, sustituyendo sus característicos paquetes naranja y amarillo por otros en blanco y negro.

Muy conocida en Japón, la marca Calbee es famosa por sus papas fritas saladas con una amplia variedad de sabores, desde sal de algas hasta salsa de soja y manteca.

La empresa anunció el martes que «revisará las especificaciones del embalaje» y utilizará solo «dos colores» en los envases de 14 líneas de productos a partir de finales de este mes o en junio.

No precisó cuáles serán esos dos colores, aunque el comunicado mostraba fotografías de empaques grises.

Calbee atribuyó la medida a la «inestabilidad en el suministro de ciertas materias primas derivada del aumento de las tensiones en Oriente Medio».

Medios locales señalaron que el fabricante tiene dificultades con el suministro de tinta de impresión debido a la escasez de nafta, un derivado del petróleo utilizado en una amplia gama de industrias.

«Seguiremos respondiendo de manera rápida y flexible a los cambios en el entorno empresarial, incluidos los riesgos geopolíticos, mientras nos esforzamos por ofrecer productos seguros, fiables y satisfactorios», declaró la compañía.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial suele pasar por el estrecho de Ormuz, y su cierre desde el inicio de la guerra a finales de febrero disparó los precios.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que Tokio esperaba contar con suficientes productos químicos derivados de la nafta hasta más allá de finales de año, tras aumentar las importaciones procedentes de fuera de Oriente Medio.

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