The Swiss voice in the world since 1935

La guitarra ‘Kramer’ de Eddie Van Halen saldrá a subasta y aspira a recaudar 2 millones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 12 ago (EFE).- La icónica guitarra ‘Kramer’, que fue estrenada por Eddie Van Halen en una gira en 1982, saldrá a subasta el próximo 28 de octubre en la casa Sotheby´s, que aspira a venderla por un precio de entre 2 y 3 millones de dólares.

La Kramer, reconocible por tener el cuerpo pintado de rojo, blanco y negro, en una estética cercana al heavy metal, acompañó a Eddie Van Halen en sus giras de 1982 y 1983, en conciertos ofrecidos por la banda en Filadelfia, Caracas, Buenos Aires o Sao Paulo.

Eddie la regaló a su amigo y técnico de sonido Robin ‘Rudy’ Leiren, quien a su vez la vendió al guitarrista Mick Mars, líder de la banda metalera Mötley Crue, con quien el instrumento cobró nueva vida y fue protagonista del álbum ‘Doctor Feelgood’ de la banda, aparecido en 1989.

De lograr esas cifras adelantadas por Sotheby´s, la ‘Kramer’ se unirá al listado de otras guitarras que han marcado la historia del rock en las últimas décadas, entre las que destacan la Martin D-18E de Kurt Cobain (vendida por 6,1 millones en 2020), la Fender Mustang del mismo Cobain (4,5 millones, 2022), o la Black Fender Stratocaster de David Gilmour (3,97 millones, 2019).

La subasta de octubre de la casa neoyorquina incluirá objetos originales de otros músicos y bandas, como la partitura original de ‘Subterranean Homesick Blues’, de Bob Dylan, la portada original del álbum ‘It´s only Rock and Roll’, de los Rolling Stones, o los timbales que The Beatles usaron en varias grabaciones en los años 1962 y 1963. EFE.

fjo/syr/pddp

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR