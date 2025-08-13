La imagen del abrazo entre la jueza Heredia y el senador Iván Cepeda está creada con IA

Bogotá, 13 ago (EFE).- Es falso que la jueza Sandra Heredia, quien condenó en primera instancia al expresidente colombiano Álvaro Uribe a 12 años de prisión en régimen domiciliario por fraude procesal y soborno en actuación penal, aparezca en una fotografía abrazando al senador Iván Cepeda, a pesar de que así lo afirman varios cibernautas que comparten en redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial (IA).

Usuarios difundieron en Instagram, Facebook y TikTok una imagen en la que aparece la jueza y el senador abrazados, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aplaude en segundo plano.

«Fue un caso viciado de inicio a fin, canallas», comenta un usuario que comparte la pieza.

La fotografía comenzó a circular después de que, el pasado 1 de agosto, la jueza Heredia condenara a Uribe a 12 años de prisión, le impusiera una multa superior a los 3.400 millones de pesos colombianos (aproximadamente 822.000 dólares) y lo inhabilitara por más de ocho años para ejercer cargos públicos.

HECHOS: La imagen que muestra el abrazo entre la jueza y el senador es falsa, como lo demuestran un análisis con herramientas especializadas que señalan la alta probabilidad del origen sintético del material y diversos errores presentes en el contenido. Además, ningún medio fiable ha hecho registro de la situación que ilustra la pieza.

Una imagen sintética

En primer lugar, una revisión del contenido que circula en redes sociales detecta varios errores que confirman su creación artificial, como el tamaño desproporcionado de la mano con la que la jueza aprieta el brazo del senador.

En la pieza viral, la jueza aparece con una cabellera corta, lo cual contrasta con la apariencia que exhibe en fotografías recientes, donde lleva el cabello más largo y rubio.

Por otro lado, el rostro de Iván Cepeda —reconocido como víctima en el juicio de Álvaro Uribe— presenta notables diferencias con respecto a su aspecto en fotos auténticas, como variaciones en la dentadura y en el aspecto de su barba.

Además, la herramienta ‘Sightengine’ arroja un 99 % de probabilidades de que la pieza del abrazo entre la jueza y el senador haya sido creada artificialmente y especifica que el origen podría ser ChatGPT, con un riesgo del 95 %.

Asimismo, la herramienta ‘Fake Image Detector’, señala que la imagen probablemente fue generada digitalmente o manipulada con ayuda de una computadora.

Por último, no existen evidencias relacionadas con las afirmaciones que circulan en línea respecto al supuesto encuentro entre la jueza, el senador y el presidente colombiano, como lo demuestra una búsqueda en línea con palabras clave.

Hasta el momento, ningún medio de comunicación confiable, incluida la Agencia EFE, ha publicado información o imágenes que los muestren juntos.

La Procuraduría pide revocar la condena contra Uribe

La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar el fallo que condenó en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente, alegando vicios en la evaluación de pruebas.

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió recientemente en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en el denominado ‘juicio del siglo’ en el país.

En definitiva, es falso que la jueza Sandra Heredia aparezca en una imagen abrazando al senador Iván Cepeda. La fotografía está creada con IA, como lo demuestra un análisis con herramientas especializadas. Tampoco hay registro en medios fiables de este suceso. EFE

