La imagen del Gobierno empeora en Alemania y la ultraderecha le supera, según encuesta

Berlín, 12 ago (EFE).- El Gobierno alemán ha visto cómo ha empeorado su imagen ante la población mientras que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) alcanza en intención de voto un 26 %, por encima del bloque conservador del canciller, Friedrich Merz, que está en el 24 %, según una encuesta publicada este martes por el instituto demoscópico FORSA.

Se trata del valor más bajo desde abril para el bloque conservador formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su hermana bávara la Unión Socialcristiana (CSU).

El otro socio de coalición de Merz, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), se mantiene en el 13 % y ahora empata con Los Verdes, que subieron un punto con respecto a la última encuesta.

Luego sigue La Izquierda, con un 11 % de intención de voto, y la formación populista de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht con un 4 %, por lo que seguiría fuera del Parlamento al igual que los liberales del FDP (3 %) en caso de nuevas elecciones generales.

Por otra parte, solo un 29 % de los encuestados está satisfecho con el trabajo del canciller, el peor resultado desde su elección en mayo pasado.

El descontento con el trabajo de Merz al frente del Ejecutivo alcanza el 67 %.

Es especialmente alto entre los votantes de los partidos de la oposición, pues el 95 % de los partidarios de AfD se declaran insatisfechos con el Ejecutivo, al igual que el 89 % de los de La Izquierda y en el 77 % de los partidarios de Los Verdes.

Tampoco dentro del SPD es buena la imagen de Merz, pues el 60 % de los socialdemócratas dicen estar insatisfechos con el canciller.

Merz solo logra una mayoría de satisfechos dentro de la CDU/CSU, pues el 72 % de los partidarios de esas formaciones se declaran contentos con su trabajo.

Pero una mayoría -el 52 %- cree que la coalición se mantendrá en el Gobierno hasta el final de la legislatura. EFE

