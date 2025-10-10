La imagen original de la Virgen de Fátima llega a Roma para el Jubileo

Ciudad del Vaticano, 10 oct (EFE).- La imagen original de la Virgen de Fátima llega a Roma para estar presente en los actos de Jubileo de la Espiritualidad Mariana de mañana y el domingo, entre ellos el rosario que presidirá el papa León XIV y en el que se pedirá la paz en el mundo, informó este viernes el Vaticano.

Es la cuarta vez que la estatua sale del Santuario de Fátima para ser traída a Roma: la primera fue con ocasión del Jubileo Extraordinario de la Redención de 1984, cuando el 25 de marzo San Juan Pablo II consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María; la segunda fue en el Gran Jubileo del Año 2000 y la tercera en octubre de 2013, con ocasión del Año de la Fe con el papa Francisco.

Para estos actos del fin de semana están previstos más de 30.000 peregrinos, entre ellos rectores y trabajadores de santuarios, y miembros de movimientos, cofradías y diversos grupos de oración mariana llegados de Italia, Polonia, Francia, España, Irlanda, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, México, Ecuador, Argentina, Perú, Chile, Indonesia, Filipinas y Arabia Saudí.

El evento jubilar comenzará el sábado 11 de octubre con una misa presidida por el rector del Santuario de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, en la Iglesia de Santa María en Traspontina, donde se colocará la imagen para ser venerada por los fieles

Por la tarde, a las 17.00 hora local (15.00 GMT), la imagen será llevada en procesión desde Santa María en Traspontina hasta la Plaza de San Pedro, donde se rezará el rosario con la presencia del papa.

Miembros de la Asociación de los Santos Pedro y Pablo llevarán la efigie durante la primera parte de la procesión hasta la Plaza de San Pedro. Una vez la procesión entre en la plaza, será escoltada por la Guardia Suiza Pontificia y el Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano hasta llegar a las escaleras de la Basílica de San Pedro.

La procesión recorrerá la plaza para que los fieles puedan venerar la estatua y pasará por el lugar donde se produjo el atentado contra el papa Juan Pablo II.

Al inicio de la vigilia, el papa, como es tradicional, ofrecerá a Nuestra Señora de Fátima y al Santuario la Rosa de Oro. EFE

