La incertidumbre electoral es ahora por resultados para alcaldes y diputados en Honduras

3 minutos

Tegucigalpa, 26 dic (EFE).- Una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró a Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional, como el presidente electo de los comicios generales del 30 de noviembre, la incertidumbre se centra ahora en los resultados a nivel de diputados y alcaldías, especialmente en la de la capital.

La lucha está especialmente reñida en la alcaldía de Tegucigalpa, donde su actual alcalde, Jorge Aldana, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) cumple este viernes 18 días exigiendo que se cuenten «voto por voto» las actas con inconsistencias, convencido de que él ganará las elecciones.

El aspirante a alcalde del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, también asegura ser el ganador por un margen muy estrecho. Para completar los resultados de las elecciones falta terminar un escrutinio de 305 actas electorales, de un total de 2.792 que presentaban inconsistencias.

Desde la carpa blanca que instaló hace casi tres semanas a un costado del Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE), Aldana dijo en una entrevista con EFE, que la espera ha sido «paciente y larga».

«Y la hemos asumido con mucha valentía, sabiendo que este proceso electoral ha sido muy complejo de principio a fin (…) Este campamento lo instalamos para elevar una voz de protesta, arropados en la verdad (…) Y aquí estoy con las actas en mano y las 492 inconsistencias que presentó el CNE», subrayó.

Aldana tiene como principal contendiente a Zelaya, del mismo partido que le dio el triunfo presidencial a Asfura, en una ciudad que se acerca a los dos millones de habitantes y ha sido de tradición conservadora.

«Nadie se imaginó estar casi 30 días después (de los comicios) todavía en ascuas esperando resultados electorales que den confianza en la población», expresó.

Apenas 600 votos de diferencia

Según Aldana, los resultados que hasta ahora ha divulgado el CNE le dan el triunfo a él, e indicó que si las actas en su poder le indicaran lo contrario, «inmediatamente hubiera salido a reconocer, como un demócrata, que otro fue el beneficiado con el voto popular».

«Conocemos los datos, tenemos información y hoy lo que queremos, exigimos y demandamos hoy mismo del Consejo Nacional Electoral es que se inicie el escrutinio especial contando primero el de la Alcaldía del Distrito Central (Tegucigalpa)», enfatizó.

Dijo además que la elección del alcalde de Tegucigalpa «se reviste de ingredientes particulares, porque el resultado -con su oponente- es estrecho, es apretado y queremos garantizar que se cuenta hasta la última acta».

Según otros registros, comenta Aldana, su contrincante Juan Diego Zelaya le iría ganando por 600 votos de diferencia.

El CNE tiene hasta el próximo día 30 para dar a conocer los resultados completos de las elecciones, los que han demorado por problemas administrativos, técnicos y amenazas contra las consejeras de ese organismo, Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, entre otros.

Los hondureños votaron para elegir presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. EFE

gr/gf/rcf

(Foto) (Vídeo)