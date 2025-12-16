La India acoge la cumbre de la OMS para validar la ciencia de la medicina tradicional

Nueva Delhi, 16 dic (EFE).- Nueva Delhi se convertirá a partir de mañana en el epicentro del debate sanitario global al acoger la II Cumbre Mundial de Medicina Tradicional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un evento con el que la India busca liderar la validación científica de prácticas milenarias.

Representantes de más de 20 países se reunirán hasta el próximo viernes en la capital india bajo el lema ‘Restaurar el equilibrio para las personas y el planeta’.

La cita tiene como objetivo establecer estándares globales de calidad y seguridad que permitan integrar tradiciones como el Ayurveda o la medicina Unani en la atención sanitaria moderna, alejándolos de la esfera de las pseudociencias.

El estreno de la cumbre estará marcado por el lanzamiento de la Biblioteca Mundial de Medicina Tradicional (TMGL) de la OMS, el mayor repositorio digital del mundo en su género, una base de datos con más de 1,5 millones de registros que aglutina investigaciones clínicas, mapas de evidencia y marcos regulatorios para separar el grano de la paja en los tratamientos ancestrales, indica un comunicado publicado este marte por el Gobierno indio.

Para la India, que cuenta con un ministerio propio dedicado a este sector (AYUSH) y una red de casi 4.000 hospitales especializados, este evento alimenta sus ambiciones a líder del ‘Sur Global’ en materia sanitaria, ofreciendo su infraestructura como modelo para estandarizar y exportar estos conocimientos.

La cumbre explorará cómo integrar estas terapias en la cobertura sanitaria universal, un punto clave para la OMS, dado que en 170 de sus 194 estados miembros ya se utilizan formas de medicina complementaria.

En una conferencia de prensa para presentar los objetivos de la OMS de cara a la cumbre, resaltaron que pese a que la medicina tradicional es utilizada por millones de personas y su popularidad aumenta, sólo un 1 % de la inversión total en investigación médica se dirige a estas prácticas.

La OMS busca, a partir de este encuentro, redoblar su apuesta por estas prácticas alternativas, respaldarlas con la ciencia y la tecnología y atraer una inversión que considera todavía insuficiente.

La cumbre coincide con la visita a la India del ministro de Salud Pública del Gobierno de facto talibán, Mawlawi Noor Jalal Jalali, que tiene como objetivo reforzar la cooperación bilateral en materia sanitaria, el fortalecimiento de capacidades y el apoyo médico.

El viaje supone la tercera visita de un alto cargo del Gobierno talibán al país en los últimos meses, en un contexto de creciente contacto entre ambas partes. EFE

