La India dice que incrementará sus esfuerzos para mejorar sus vínculos con la UE en 2026

2 minutos

Nueva Delhi, 7 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, dijo anoche durante una visita oficial a Luxemburgo que Nueva Delhi incrementará sus esfuerzos para mejorar sus vínculos con la Unión Europea (UE) en 2026.

«Puedo predecir con certeza que en 2026 veremos una mejora en los vínculos con Europa (…) Verán una inversión mucho mayor de tiempo, energía y atención por nuestra parte en lo que respecta a Europa», dijo Jaishankar.

El canciller indio se refirió al carácter «impredecible» de la geopolítica en el momento actual y aseguró que, en estos momentos, «todos los países y todas las regiones están reevaluando sus intereses y sus cálculos».

El pasado 11 de diciembre, el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, dijo que Nueva Delhi confía en que la India y la UE alcancen pronto un Acuerdo de Libre Comercio (TLC), largamente negociado entre el gigante del Sur de Asia y los 27.

Bruselas y Nueva Delhi reanudaron formalmente sus negociaciones sobre el pacto comercial en 2022, tras ocho años de estancamiento por desacuerdos sobre cuestiones de propiedad intelectual y acceso a algunos sectores.

Aunque ya se han logrado progresos en áreas como el desarrollo sostenible, la UE reclama una mayor apertura en el proteccionista mercado indio para sus automóviles, vinos y lácteos, mientras que Nueva Delhi exige mejoras para sus exportaciones textiles y agrícolas.

El sellado del TLC con la India se enmarca en el contexto de búsqueda de nuevos socios estratégicos por parte de la UE, que pretende asegurar sus cadenas de suministro y blindar su mercado ante las tensiones geopolíticas con China y el proteccionismo de Estados Unidos.

En una situación similar se encuentra la India, a cuyos productos gravó Washington con aranceles de hasta el 50 % en agosto del año pasado.

En 2025, la India alcanzó varios acuerdos comerciales de calado con países o bloques occidentales como el Reino Unido, Nueva Zelanda o la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que componen Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. EFE

jgv/rrt