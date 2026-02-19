La India moviliza más de 300.000 millones de dólares para liderar la carrera de la IA

3 minutos

Nueva Delhi, 19 feb (EFE).- Al cierre de la segunda jornada de la Cumbre de Impacto de la IA, los compromisos de inversión de gigantes nacionales y globales han elevado el capital movilizado hasta los 310.000 millones de dólares para hacer de la India el «centro de servicios» del mundo.

Este flujo masivo de fondos, que combina la inversión de los mayores conglomerados nacionales con el desembarco estratégico de las «Big Tech» de Silicon Valley, alientan la ambición de la India como el eje central de la infraestructura digital del Sur Global.

El ultimo anuncio fue hecho este jueves por el presidente de Reliance Industries, Mukesh Ambani, quien comprometió 110.000 millones de dólares durante los próximos siete años, para construir una «infraestructura de cómputo soberana».

Reliance-Tata-OpenAI

Este se suma a la alianza confirmada entre el Grupo Tata y OpenAI, dirigida por Sam Altman, para desarrollar soluciones empresariales personalizadas para el mercado indio.

Microsoft invertirá 50.000 millones de dólares antes de que finalice la década para expandir el acceso tecnológico, mientras que Google Cloud destinará 15.000 millones de un plan a cinco años para un centro integral de IA en la localidad de Visakhapatnam.

Además de Reliance y Adani, el Grupo Tata destinará 11.000 millones de dólares a una «Ciudad de la Innovación» en Navi Mumbai. Asimismo, ha formalizado una alianza con OpenAI para integrar modelos avanzados en el tejido empresarial del país.

La infraestructura física se reforzará con una operación de 3.000 millones de dólares entre Yotta y NVIDIA para la adquisición de 20.736 procesadores Blackwell Ultra, la tecnología más avanzada del mercado.

Estímulos fiscales y apoyo a la innovación

Para garantizar la sostenibilidad de este flujo de capital, la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, ha propuesto exenciones tributarias hasta el año 2047 para las multinacionales que operen sus servicios de nube en territorio nacional.

Por su parte, el ministro de Electrónica e Informática, Ashwini Vaishnaw, confirmó que el Estado subvencionará el coste de procesamiento para empresas emergentes (startups), manteniendo una tarifa de 65 rupias por hora en las 20.000 nuevas unidades gráficas (GPUs) públicas que entrarán en servicio.

Exportación del modelo y capital riesgo

La iniciativa «100 rutas de difusión para 2030», liderada por Infosys junto a la Fundación Gates y el Banco Mundial, busca exportar el manual de estrategias de la infraestructura digital india.

Este dinamismo se refleja en el capital riesgo, con firmas como Blackstone y Peak XV movilizando recursos para el ecosistema de startups, destacando la reciente ronda de 1.200 millones de dólares para la firma de infraestructura Neysa. EFE

igr/lgm/crf

(foto) (video)