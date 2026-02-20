La India prorroga la Cumbre de IA un día más en busca de un consenso récord de 80 países

Nueva Delhi, 20 feb (EFE).– La India decidió este viernes extender una jornada adicional la Cumbre Impacto IA 2026, con la ambición de sumar un respaldo récord de líderes internacionales a la «Declaración de Delhi» sobre inteligencia artificial (IA), que ya cuenta con el apoyo de 70 naciones.

«En esta declaración final, ya hemos cruzado los 70. Creemos que para cuando cerremos mañana, cruzaremos los 80. Todos los países importantes ya han firmado”, dijo en una declaración a la prensa el ministro de Tecnología indio, Ashwini Vaishnaw.

«Si sienten que alguien no lo ha hecho, no necesitan especular, todas las personas que importan en la IA ya están dentro», agregó. EFE

