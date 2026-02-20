La India prorroga la Cumbre de IA un día más en busca de un consenso récord de 80 países

Nueva Delhi, 20 feb (EFE).– La India decidió este viernes extender una jornada adicional la Cumbre Impacto IA 2026, con la ambición de sumar un respaldo récord de líderes internacionales a la «Declaración de Delhi» sobre inteligencia artificial (IA), que ya cuenta con el apoyo de 70 naciones.

«En esta declaración final, ya hemos cruzado los 70. Creemos que para cuando cerremos mañana, cruzaremos los 80. Todos los países importantes ya han firmado”, dijo en una declaración a la prensa el ministro de Tecnología indio, Ashwini Vaishnaw.

«Si sienten que alguien no lo ha hecho, no necesitan especular, todas las personas que importan en la IA ya están dentro», agregó.

El documento, que ya tiene el respaldo de la Unión Europea, busca establecer un marco ético global ante una tecnología que, según los líderes de Silicon Valley presentes en la cita, podría alcanzar la «superinteligencia» en apenas 24 meses.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, advirtió que el mundo está a «solo un par de años» de las primeras formas de superinteligencia, un avance que, según declaró, obliga a descentralizar el desarrollo para evitar regímenes totalitarios.

Por su parte, Demis Hassabis (Google DeepMind) situó la llegada de la inteligencia artificial general (AGI) en un plazo de cinco años, reduciendo a la mitad sus propias predicciones de 2025.

Pese al consenso mayoritario, la cumbre vio una aparente fractura con Estados Unidos, después de que hoy el jefe de la delegación estadounidense, Michael Kratsios, calificó la regulación global de «cosmética» y defendió que la verdadera autonomía estratégica nace de poseer la tecnología, no de limitarla.

El éxito de convocatoria de la cumbre, que ha atraído a más de 500.000 visitantes y ha colapsado el tráfico de Nueva Delhi con interminables caravanas VIP, se ha traducido también en compromisos financieros masivos de 300.000 millones de dólares para centros de datos y semiconductores en la India.

“Los líderes de la industria están realmente sorprendidos con la calidad de nuestros modelos desarrollados con recursos tan escasos. Frente a la capacidad casi ilimitada de otros laboratorios, nuestros investigadores han producido resultados excelentes, lo que supone un enorme respaldo a nuestros esfuerzos”, manifestó el ministro indio.

La cumbre cerrará formalmente mañana con la publicación de la lista definitiva de los signatarios, en lo que se perfila como el mayor acuerdo diplomático sobre esta tecnología. EFE

