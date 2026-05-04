La India se asoma al fin de su último bastión comunista mientras avanza el partido de Modi

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Nueva Delhi, 4 may (EFE).- Cinco territorios de la India comenzaron este lunes el recuento de sus elecciones regionales, unos comicios que apuntan a reconfigurar el mapa de poder del país, marcados por el avance de la formación del primer ministro, Narendra Modi, sobre bastiones opositores y la caída histórica del último bastión de la izquierda.

A primera hora de la mañana, la Comisión Electoral comenzó el escrutinio de las urnas de los estados de Bengala Occidental, Assam, Kerala, Tamil Nadu y el territorio federal de Puducherry, tras las votaciones celebradas a lo largo de abril.

El foco principal está en Bengala, donde las tendencias, que otorgan más de 160 escaños al BJP frente a los cerca de 110 del gobernante All India Trinamool Congress (TMC), suponen una amenaza para la continuidad de la jefa de Gobierno, Mamata Banerjee, la voz regional más severa contra Nueva Delhi y la única mujer de la oposición al frente de un Ejecutivo en la India.

Arrebatarle el poder al TMC, que gobierna el estado desde 2011, despejaría la resistencia política interna en los estados fronterizos orientales, otorgando a Modi un control casi sin oposición de peso en la región.

En el noreste, la retención de Assam (donde el BJP lidera con 76 de 124 escaños contabilizados), encamina a la formación de Modi a su tercer mandato consecutivo.

Sin embargo, la mayor disrupción se registra en Tamil Nadu, uno de los principales motores industriales y polos de manufactura del país. Allí, el avance de la nueva formación TVK, que encabeza el escrutinio con 104 de 219 asientos, desplaza abruptamente a las fuerzas políticas tradicionales.

Por su parte, el avance del Partido del Congreso en Kerala amenaza con poner fin al último bastión bajo control del Partido Comunista de la India (Marxista), cuya derrota certificaría la extinción técnica del comunismo como fuerza gobernante en el país asiático y daría oxígeno político a la oposición nacional.

El BJP gobierna la India bajo el liderazgo de Modi desde 2014, concentrando su mayor fortaleza histórica en el norte y oeste del país, un dominio territorial que, de confirmarse estas tendencias, expandiría por primera vez hacia los tableros políticos del este. EFE

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