La inflación británica subió al 3,8 % en julio por el aumento de los billetes aéreos

2 minutos

Londres, 20 ago (EFE).- El índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido en los últimos doce meses se situó el pasado julio en el 3,8 %, frente al 3,6 % en junio, por lo que se coloca en el nivel más alto desde enero del año pasado, informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

Según la ONS, el transporte -en particular los billetes aéreos y los de ferrocarriles- supuso la mayor contribución al alza de la inflación, así como el precio del carburante y de los restaurantes.

La inflación se mantiene por encima del objetivo que se ha marcado el Banco de Inglaterra, del 2 %.

«La inflación volvió a subir este mes, alcanzando su tasa anual más alta desde principios del año pasado. El principal impulsor fue un fuerte aumento de las tarifas aéreas», dijo hoy el economista jefe de la ONS, Grant Fitzner.

«Los precios del carburante y el diesel también aumentaron este mes, comparado con una caída esta misma época el año pasado. La inflación de los precios de los alimentos subió. Los productos como el café, el juego de naranja y el chocolate fueron los que más subieron», añadió.

Tras conocerse la cifra, la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, señaló hoy que el Gobierno «ha tomado las decisiones necesarias para estabilizar las finanzas públicas, y estamos muy lejos de la inflación de dos dígitos que vimos bajo el gobierno anterior, pero hay más por hacer para aliviar el coste de la vida».

Resaltó que el gobierno ha aumentado el salario mínimo y ha ampliado la concesión de comidas escolares gratuitas «a más de medio millón de niños y estamos implementando clubes de desayuno gratuito para todos los niños del país».

A principios de este mes, el Banco de Inglaterra decidió recortar los tipos de interés del 4,25 % al 4 %, el nivel más bajo en más de dos años, y avisó que está atento a la evolución de la inflación. EFE

vg/jac