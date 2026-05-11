La inflación china acelera al 1,2 % en abril y supera lo previsto por los analistas

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Pekín, 11 may (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 1,2 % interanual en abril, lo que supone una aceleración de 0,2 puntos frente al dato del mes anterior.

Las cifras divulgadas este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) contradicen lo esperado por los analistas, que anticipaban una bajada desde el 1 % marcado en marzo a un 0,8 %.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que aumentaron un 2,8 % interanual en abril, el dato más alto desde julio de 2022. EFE

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