La inflación interanual de Cuba sube por primera vez en año y medio en agosto con 15,21 %

La Habana, 15 sep (EFE).- La inflación interanual en el mercado formal en Cuba se situó en agosto en el 15,21 %, un valor ligeramente superior al de julio y que rompe una tendencia a la baja iniciada hace año y medio, de acuerdo con datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El índice de precios al consumidor (IPC) continúa sin embargo muy por debajo al registrado en agosto de 2024, cuando se encontraba en el 30,12 %.

La variación mensual frente al mes previo fue del 1,15 % y la variación acumulada se ubicó en el 10,05 %.

Por categorías, destacó el repunte interanual en Bebidas alcohólicas y Tabaco (105,46 %), seguido por Restaurantes y Hoteles (23,40 %), Educación (17,46 %), Servicios de la vivienda (14,03 %), Muebles y artículos para el hogar (13,91 %) y Bienes y Servicios diversos (13,49 %).

Todas las categorías experimentaron subidas interanuales de precios con tasas de dos dígitos, salvo Prendas de vestir y calzado (8,73 %), Recreación y cultura (6,54 %), Transporte (5,10 %), Salud (1,18 %) y Comunicaciones (0,41 %).

Comunicaciones se mantiene como la categoría menos inflacionaria pese al fuerte repunte de las tarifas aplicado el pasado 30 de mayo, que elevó sustancialmente los precios de las recargas adicionales de la telefonía móvil generando protestas y controversia.

De acuerdo con estimaciones del economista cubano Pavel Vidal, la inflación real en la isla en 2025, que, a diferencia de los informes mensuales de la ONEI, incluye los precios en el mayoritario y mejor surtido mercado informal, «rondaría el 70 %».

La inflación ha triplicado los precios en la isla desde el año 2020, según las estadísticas oficiales. El índice de precios al consumo (IPC) cerró en el 2021 por encima del 77 %; mientras que en 2022 se situó en el 39,07 %; en 2023, en el 31,34 %, y en 2024, en el 24,88 %.

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica y energética desde hace más de cinco años, evidente en la escasez de básicos (alimentos, medicinas y combustible), la elevada inflación, la contracción económica, una dolarización creciente y prolongados apagones diarios.

La combinación de la pandemia de la covid-19, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses desde la primera Administración de Donald Trump (2017-2021) y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales han agravado los problemas estructurales de la economía cubana.

La situación ha provocado un gran descontento social, visible en las inusuales protestas de los últimos años y en una ola migratoria sin precedentes en escala y duración. EFE

