La inflación interanual de Panamá se sitúa en -0,4 % a julio

Ciudad de Panamá, 18 ago (EFE).- La inflación en Panamá acumuló un -0,4 % en los siete primeros meses del año, lo que llevó la interanual a igual tasa (-0,4 %) como reflejo del retroceso del indicador en sectores como la salud, las comunicaciones y el transporte, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado este lunes, detalla que en julio pasado el indicador registró una variación del -0,1 % con respecto al mes anterior, debido a los descensos en los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,9 %); vivienda, agua, electricidad y gas (-0,5 %); muebles, artículos para el hogar (-0,3 %); bebidas alcohólicas y tabaco; y prendas de vestir y calzado, ambos -0,2 %; y salud en -0,1 %.

Los rubros que reflejaron incrementos de precios en julio con respecto al mes anterior fueron transporte (1,1 %); bienes y servicios diversos (0,2 %); y restaurantes y hoteles (0,1 %).

La variación interanual de -0,4 % es un reflejo de la disminución del IPC en los grupos de salud en 2,4 %; comunicaciones (-1,6 %); transporte (-1,5 %); prendas de vestir y calzado (-1,3 %); muebles, artículos para el hogar (-1 %); recreación y cultura (-0,7 %); y vivienda, agua, electricidad y gas en -0,6 %.

En contraste, los grupos que registraron un alza interanual en el IPC fueron bebidas alcohólicas y tabaco (3 %); restaurantes y hoteles (1,5 %); educación; bienes y servicios diversos, ambos en 0,7 %; y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,2 %).

La tasa de inflación en Panamá cerró 2024 con un acumulado anual del 0,7 % y una interanual del -0,2 %, debido a la baja en los precios de las comunicaciones, prendas de vestir y calzado, y salud, según el ente estadístico estatal.

En 2023, la tasa inflacionaria cerró con un acumulado del 1,5 % y una interanual al 1,9 %, mientras que en 2022 fueron del 2,1 % y 2,9 %, respectivamente. EFE

