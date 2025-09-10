The Swiss voice in the world since 1935

La inflación interanual en Brasil cae al 5,13 % tras bajar los precios en agosto

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Río de Janeiro, 10 sep (EFE).- La inflación interanual en Brasil bajó hasta el 5,13 % en agosto, su menor nivel en los últimos doce meses, luego de que la mayor economía latinoamericana registrara una deflación del 0,11 % el mes pasado, informó este miércoles el Gobierno.

No obstante, la tasa acumulada en los ocho primeros meses del año se ubicó en el 3,15 %, por encima del 2,85 % registrado en el mismo período de 2024, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

La deflación en Brasil en agosto se debió en parte a la caída de los precios de los alimentos, que están a la baja por tercer mes consecutivo, de la vivienda y de los transportes, mientras que subieron los de la educación.

Pese a la desaceleración de la inflación interanual, los precios aún están por encima de la meta que se impuso el Banco Central de terminar el año con una inflación de un máximo del 4,50 %.

Los economistas del mercado prevén que Brasil registrará una inflación del 4,85 % en 2025, prácticamente igual que la del año pasado (4,83 %).

Para frenar la inflación, el Banco Central mantiene la tasa básica de intereses del país en el 15 % anual, su mayor nivel en las dos últimas décadas, lo que, según los analistas y el Gobierno, causará una desaceleración económica en Brasil este año.

Brasil registró un crecimiento económico del 3,4 % en 2024 y la última previsión de los economistas es que la tasa se desacelere hasta el 2,16 % en 2025. EFE

cm/mp/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR