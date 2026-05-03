La inflación sube 0,64 % en Perú en abril y la tasa anualizada llega al 3,73 %

3 minutos

Lima, 3 may (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Perú se incrementó en 0,64 % en abril pasado, con una variación acumulada al cuarto mes del año de 3,53 % y tasa anualizada (de mayo de 2025 a abril de 2026) llegó a 3,73 %, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

«Este resultado se explica en el aumento de precio de las divisiones de consumo de transporte (3,61 %), restaurantes y hoteles (0,59 %), alojamiento, agua, electricidad, gas (0,33 %), muebles, artículos para el hogar (0,22 %)», detalló el INEI en su informe mensual.

El jefe del INEI, Gaspar Morán, explicó en la información difundida que el resultado mensual estuvo influenciado, principalmente, en el alza reportada en transporte (3,61 %) debido al aumento del pasaje en ómnibus y microbús y gasohol.

Igualmente, subieron los precios por una mayor demanda en semana santa, observándose alzas en pasaje aéreo nacional (4,6 %) e internacional (4,1 %) y combustibles para vehículos (8,2 %), como el petróleo diésel (19,5 %), gasohol (9,1 %), por el mayor precio internacional del crudo.

Asimismo, se registraron alzas en pescados como el jurel y diversos productos agrícolas, entre ellos cebolla roja, patata, apio y zanahoria, mientras que en el grupo de frutas destacaron los incrementos en mango, limón, arándanos y piña.

Adicionalmente, se elevaron los precios de alimentos en restaurantes y el INEI destacó el incremento de la tarifa de electricidad residencial en todas las ciudades del país.

La única división que disminuyó los importes es la de comunicaciones (-0,34 %).

Además, el índice de precios al por mayor a nivel nacional, en el mes de abril aumentó en 1,42 %, observándose en el primer cuatrimestre del año una tasa de 5,04 % y en el período comprendido entre mayo 2025 y abril 2026, una variación de 1,24 %.

En cuanto a Lima Metropolitana, el IPC se incrementó 0,52 % en comparación con el mes anterior, alcanzando una variación acumulada de 3,72 % al cuarto mes del año y la de los últimos doce meses (mayo 2025- abril 2026) llegó a 4,01 %.

Este incremento es significativamente menor al registrado en marzo, cuando este índice llegó al 2,38 %, la tasa mensual más alta de los últimos 32 años en la capital peruana, y que tuvo su origen en los mayores precios de combustibles por el contexto internacional y una fuga de gas ocurrida en el mayor yacimiento del país.

En 24 ciudades de las 26 donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor reportaron aumento de precios y las variaciones más altas se observaron en Puerto Maldonado (2,08 %), Arequipa (1,85 %) y Cajamarca (1,80 %), mientras que, precios a la baja se reportaron en las ciudades de Ica y Chimbote (-0,26 % cada una). EFE

pbc/gpv