The Swiss voice in the world since 1935

La inmobiliaria china Evergrande saldrá de la bolsa de Hong Kong

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El gigante inmobiliario chino Evergrande, en plena crisis, anunció el martes que se retirará definitivamente de la bolsa de Hong Kong el 25 de agosto, más de un año después de que la cotización de sus acciones quedara suspendida.

La compañía, que llegó a ser la mayor promotora inmobiliaria de China, entró en default en 2021 y se ha convertido en el símbolo de la crisis del mercado inmobiliario de la segunda mayor economía mundial.

En enero de 2024 un tribunal de Hong Kong dictó una orden de liquidación de Evergrande al considerar que la empresa no había presentado un plan de pago de la deuda para responder a sus acreedores y sus acciones en bolsa quedaron suspendidas.

Los liquidadores designados por el tribunal, Edward Middleton y Tiffany Wong, han tomado medidas para intentar recuperar las inversiones de los acreedores, incluyendo una demanda contra la auditora PwC y su filial en China continental.

Los liquidadores estiman que la deuda de la inmobiliaria podría superar los 45.000 millones de dólares frente a los 27.500 estimados inicialmente.

ll-hol/reb/pc/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR