La inteligencia ucraniana dice haber destruido un sistema de misiles antiaéreos ruso

Berlín, 14 sep (EFE).- La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) informó este domingo de la destrucción de un sistema de misiles antiaéreos ruso Buk-M3, valorado en 50 millones de dólares, en la región ocupada de Zaporiyia.

Fuerzas especiales del GUR «localizaron y destruyeron con éxito el complejo antiaéreo 9K317M ‘Buk-M3’ de los invasores rusos», indica la inteligencia militar en un comunicado, en el que agrega que «el exitoso ataque contra el costoso objetivo enemigo se llevó a cabo cerca de la localidad de Oleksándrivka, en el territorio temporalmente ocupado de la región de Zaporiyia».

El coste del sistema de defensa antiaérea ruso Buk-M3 oscila entre 40 y 50 millones de dólares, agrega la información publicada en Telegram. EFE

