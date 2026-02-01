La inversión extranjera en República Dominicana crece un 11,3 % en 2025

Santo Domingo, 1 feb (EFE).- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este domingo que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó los 5.032,3 millones de dólares en 2025, lo que representó un aumento de 509,1 millones o un 11,3 % más, que en comparación con el año anterior.

Por sectores, la mitad de los ingresos de la IED se dirigieron al turismo (26,3 %) y energía (23,8 %).

El sector energético amplió su participación dentro de la IED en los últimos años, pasando de representar un 9,2 % de su total en 2019 a dicho 23,8 % al cierre de 2025.

Asimismo, otro sector «relevante» para la IED ha sido el inmobiliario, cuyo crecimiento está «estrechamente relacionado con el impulso del turismo en el país», destacó el Banco Central en una nota de prensa.

Además, la inversión extranjera directa en Bienes Raíces representó un 15,7 % del total, en la comercial un 10,5 % y en las zonas francas un 8,7 %.

La institución señaló también que además del aumento de los flujos de la IED (11,3 %) y de remesas (10,3 %), «las demás variables del sector externo también presentaron un desempeño favorable durante el año 2025».

En este sentido, las exportaciones totales alcanzaron los 15.930,6 millones de dólares, lo que representó un aumento de un 14,4 % respecto a 2024.

Las exportaciones por parte de las zonas francas lograron la cifra de 8.548,6 millones de dólares, aumentando un 0,6 % de manera interanual.

Destacaron las exportaciones de oro, que alcanzaron los 2.413,2 millones de dólares, unos 913,3 millones adicionales (60,9 %) con relación a 2024, «impulsadas por mejoras en la producción y por los niveles históricos de precios que registra el mineral en los mercados internacionales».

Asimismo, el BCRD resaltó que los ingresos por turismo sumaron 11.318,5 millones de dólares en 2025, unos 346,1 millones (3,2 %) por encima de los ingresos de 2024.

«Este resultado se debió principalmente al aumento en las llegadas de visitantes durante el año 2025, que alcanzaron los 11,6 millones», señaló el Banco Central.

Los ingresos de divisas generados por concepto de IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios superaron los 47.300 millones de dólares en 2025, lo que implica un aumento de unos 3.400 millones respecto al año 2024, «lo que contribuye con la estabilidad relativa del tipo de cambio». EFE

