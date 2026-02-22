La irlandesa Jessie Buckley gana el BAFTA a mejor actriz por su papel en ‘Hamnet’

1 minuto

Londres, 22 feb (EFE).- La actriz irlandesa Jessie Buckley logró este domingo el premio BAFTA del cine británico en la categoría de mejor actriz por su interpretación en el drama shakesperiano ‘Hamnet’ durante la ceremonia de la 79 edición de los galardones, celebrados hoy en Londres.

Buckley ya partía como favorita en estos BAFTA para alzarse con la máscara dorada, tras obtener el Globo de Oro a mejor actriz dramática por su desgarradora interpretación de Agnes Shakespeare, la esposa del Bardo de Avon, y se impuso a Rose Byrne (‘Si pudiera, te daría una patada’), Kate Hudson (‘Song Sung Blue’), Chase Infiniti (‘Una batalla tras otra’), Renate Reinsve (‘Valor Sentimental’) o Emma Stone (‘Bugonia). EFE

rb/ajs