La jefa de Gobierno en Gales, laborista, pierde su escaño, como el líder laborista escocés

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Londres/Glasgow, 8 may (EFE).- La ministra principal (jefa de Gobierno regional) de Gales, la laborista Eluned Morgan, ha perdido su escaño en las elecciones regionales de ayer, como también lo ha perdido el líder del laborismo en Escocia, Anas Sarwar.

Ambos han resultado arrollados por la debacle sufrida ayer en los distintos comicios -regionales y municipales, estos últimos en Inglaterra- por el Partido Laborista, que ha terminado pagando el descrédito del Gobierno en Londres.

Morgan anunció su dimisión como cabeza del partido en Gales al conocerse un resultado que termina con un dominio histórico del laborismo que ha durado más de cien años. El partido ha caído hasta el tercer puesto, por detrás de los nacionalistas del Plaid Cymru y los populistas de derechas de Reform UK.

Al conocerse su derrota, Morgan compareció públicamente para lamentar «este resultado catastrófico» y aceptar su responsabilidad, al tiempo que animó a su partido a «hacer autocrítica y entender la profundidad del reto al que nos enfrentamos».

Este cataclismo para los laboristas también se llevó por delante a su líder en Escocia, Anas Sarwar, que perdió en su intento de regresar al Parlamento autónomo escocés por una circunscripción directa.

Sarwar fue derrotado en el sur de Glasgow por la candidata nacionalista Zen Ghani por más de 5.000 votos, en medio de una mala jornada para los laboristas escoceses y tras admitir previamente que su partido «ha perdido el argumento del cambio» y que la formación está «sufriendo».

Con gran parte de las circunscripciones ya escrutadas a última hora de la tarde, la BBC proyectaba que el Partido Nacional Escocés (SNP) obtendrá entre 59 y 63 escaños en el Parlamento regional de Holyrood, por debajo de los 65 diputados necesarios para la mayoría absoluta, aunque suficientes para garantizar un quinto mandato consecutivo nacionalista.

La atención está puesta ahora en el reparto de los escaños regionales, decisivos en el sistema mixto escocés, que combina representación directa y proporcional y que puede terminar de alejar al SNP de la mayoría absoluta, que solo logró una vez con 69 diputados, en 2011, bajo el liderazgo de Alex Salmond, fallecido en 2024.

Aquel resultado abrió la puerta al referéndum de independencia de 2014, en el que el 55 % de los escoceses votó en contra de separarse del Reino Unido. EFE

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