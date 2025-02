La Justicia iraní demanda a un actor y una actriz por darse la mano en un acto público

Teherán, 4 feb (EFE).- La Fiscalía de Teherán ha presentado una demanda contra un actor y una actriz por el “indecoroso” gesto de darse la mano en público en la inauguración de un festival de cine estatal, informaron este martes medios judiciales del país persa.

“Se presentó una demanda judicial tras las acciones de dos actores contra las costumbres y la ley religiosa en la inauguración del Festival de Cine Fajr”, indicó hoy la agencia Mizan, perteneciente al Poder Judicial.

El medio estatal calificó como «indecoroso» un gesto del actor Reza Babak y la actriz, guionista y directora Marzieh Boroumand durante la inauguración de la 43ª edición del Festival de Cine Fajr celebrada el viernes pasado.

Mizan no indicó de qué gesto se trata pero en los últimos días han circulado vídeos en redes en los que se observa como Boroumand ofrece la mano a Babak y ambos se dan un apretón a modo de saludo sobre el escenario, lo que ha provocado críticas de los sectores conservadores del país.

En la República Islámica de Irán está prohibido el contacto físico entre hombres y mujeres que no sean familiares, aunque en las calles del país se puede observar a parejas jóvenes de la mano.

En los últimos tiempos se han multiplicado los gestos de desafío contra la estricta normas de comportamiento y vestimenta del país islámico.

En diciembre, la cantante Parastoo Ahmadi publicó en redes un concierto sin cubrirse con un velo en un caravasar, en un acto de reivindicación de su derecho a cantar dado que en Irán no se permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de vídeo o fotos.

La artista fue demandada por la Justicia iraní y no se han hecho públicos más detalles acerca de su caso.

Además, numerosas iraníes han dejado de usar en las calles el obligatorio velo islámico como gesto de desafío a las autoridades desde la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la policía por no llevar bien puesto el hiyab.

El Gobierno iraní anunció el mes pasado que ha decidido no presionar a las iraníes y no está penalizando a las mujeres que no usan el velo en las calles de la capital, aunque va contra las leyes del país. EFE

