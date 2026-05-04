La llegada de turistas a Nepal cae en más de 7 % en medio de la guerra en Oriente Medio

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Katmandú, 4 may (EFE).- La llegada de turistas a Nepal ha disminuido por segundo mes consecutivo, con una caída del 7,3 % en abril, debido a que el conflicto en curso en Oriente Medio ha interrumpido los viajes internacionales durante la temporada alta de primavera.

«La escalada de tensiones militares en Asia Occidental ha perturbado gravemente el transporte aéreo, provocando una caída significativa en las llegadas de turistas europeos y estadounidenses», declaró a EFE Mani Raj Lamichhane, director de la Junta de Turismo de Nepal.

Según la Junta de Turismo de Nepal, un total de 107.934 turistas ingresaron al país en abril de 2026, un período que suele registrar una alta afluencia debido a las condiciones favorables para el montañismo y el senderismo.

A pesar del aumento en las llegadas desde algunas zonas de Asia, las cifras generales se vieron afectadas negativamente por el descenso de visitantes procedentes de Europa y Estados Unidos, mercados tradicionalmente clave para la industria turística de Nepal.

Los datos de la entidad muestran que el sur de Asia representó la mayor parte de los visitantes, con 33.432 llegadas, lo que supone el 31% del total. Otros países asiáticos aportaron 26.726 visitantes, seguidos de Europa con 21.988 llegadas.

Entre los turistas procedentes de otras regiones, se registraron 11.032 de América, 5.898 de Oceanía, 1.697 de Asia Occidental, 315 de África y 6.846 de otras partes del mundo.

Por países, la India siguió siendo la principal fuente de turistas, con 25.196 llegadas en abril. China ocupó el segundo lugar con 11.722 visitantes, seguida de Estados Unidos con 8.724, Bangladés con 5.231, Reino Unido con 4.886, Alemania con 3.143 y Malasia con 3.085.

La junta de turismo indicó que Nepal necesita fortalecer sus esfuerzos de marketing digital e implementar planes y estrategias específicas para impulsar la llegada de turistas, centrándose especialmente en el mercado asiático.

La caída del turismo en Nepal llega días después de que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtiera que la guerra en Oriente Medio podría llevar a un desabastecimiento de combustible para aviones.

«También hemos estimado que para finales de mayo podríamos empezar a ver algunas cancelaciones (de vuelos) en Europa por falta de combustible para aviones. Esto ya está ocurriendo en algunas partes de Asia», declaró el director general de la IATA,Willie Walsh. EFE

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