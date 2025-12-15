La madre del periodista Gleizes solicita al presidente de Argelia que sea indultado

3 minutos

(Actualiza con declaraciones de la madre de Gleizes y RSF)

París, 15 dic (EFE).- La madre del periodista deportivo francés Christophe Gleizes, condenado a principios de diciembre en Argelia a siete años de prisión en apelación por apología del terrorismo, ha solicitado el indulto al presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, informó este lunes la prensa francesa.

Sylvie Godar apeló a la «alta voluntad» del presidente argelino para pedirle «respetuosamente que considere indultar a Christophe, para que pueda recuperar su libertad y a su familia», en una carta fechada el 10 de diciembre.

Paralelamente, el periodista francés presentó un recurso en casación para solicitar un nuevo juicio, según anunciaron sus abogados este domingo.

Un Tribunal de Apelación en Argelia confirmó el 3 de diciembre la condena a siete años de prisión para el periodista francés, condenado en primera instancia a finales de junio por «apología del terrorismo» y encarcelado desde esa fecha.

En un comunicado, la madre de Gleizes, afirmó hoy que la confirmación de la condena de siete años de prisión fue «un tremendo impacto» para él y para su familia.

«Esta sentencia nos resulta incomprensible, dados los hechos y la trayectoria de Christophe como periodista deportivo, impulsado por el deseo y la pasión de informar sobre fútbol. Mi hijo ha demostrado constantemente, a través de sus escritos, respeto y admiración por el pueblo argelino y su fútbol», manifestó la madre de Glaizes en el comunicado divulgado por Reporteros sin Fronteras.

Y añadió: «Con gravedad y emoción, he pedido clemencia al presidente argelino para que pueda recuperar su libertad y reunirse con su familia. Su abuela, mi madre, de 102 años, anhela tener la certeza de volver a verlo pronto. Instamos al presidente Tebboune a que tenga un gesto de humanidad».

Christophe Gleizes, especializado en fútbol, acudió a Argelia para efectuar varios reportajes deportivos, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia, considerado terrorista por Argel.

«Es fundamental, psicológicamente, que Christophe impugne cualquier culpabilidad, ya que, como declaró ante el Tribunal, simplemente estaba haciendo su trabajo y no violó en absoluto la ética periodística», afirmó el director general de Reporteros sin Fronteras, Thibaut Bruttin.

Detenido en Tizi Ouzou, una localidad situada a unos cien kilómetros al este de la capital, fue acusado de glorificar el terrorismo y de poseer publicaciones con fines propagandísticos perjudiciales para los intereses argelinos, cuando las complicadas relaciones entre París y Argel vuelven a ser muy tensas.

Gleizes fue condenado en junio en primera instancia a siete años de cárcel por «apología del terrorismo», pena que fue confirmada en Apelación. EFE

cat/ah