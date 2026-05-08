La Maratón de Montevideo busca internacionalización con la presencia de atletas africanos

3 minutos

Montevideo, 8 may (EFE).- La Maratón de Montevideo apuesta por la «internacionalización y jerarquización» en su edición de 2026 con la participación especial de atletas de élite africanos y brasileños, entre los que destacan los keniatas Zapaniah Kipyego, ganador de la maratón de Bilbao en 2022, y Gladys Kemboi.

La prueba, que se disputará el próximo domingo por las calles de la capital uruguaya, tiene a más de 8.000 inscritos para los diferentes recorridos de 10, 21 y 42 kilómetros y contará con participación de deportistas de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, entre otros.

En una conferencia de prensa de presentación de los atletas internacionales invitados a la prueba, las autoridades aseguraron que la maratón uruguaya ha experimentado un notable crecimiento y representa una oportunidad para el turismo de la ciudad.

En este sentido, el director de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo, Lionel de Mello, reveló que la inscripción de este año aumentó un 60 % respecto a la edición anterior.

Para De Mello, la llegada de estos deportistas de élite, tras más de 20 años sin presencia de atletas africanos en el país rioplatense, es un paso fundamental para ubicar a la maratón capitalina como una de las carreras de fondo de referencia a nivel sudamericano.

Por su parte, el presidente de la Confederación Sudamericana de Atletismo, Helio Gesta de Melo, subrayó la importancia de contar con figuras internacionales en estas carreras populares como herramienta clave para el desarrollo del turismo deportivo.

En representación gubernamental, el subdirector general para Asuntos Culturales de la Cancillería, Facundo Fernández, resaltó el valor de la «diplomacia deportiva».

Según afirmó, en esta edición el 25 % de los corredores inscritos son extranjeros algo que -a su juicio- consolida al evento como una plataforma para proyectar la identidad de Uruguay en el mundo.

En la misma línea, la directora general de la Secretaría de Turismo, Florencia Ualde, enfatizó el impacto económico de la competencia.

«El circuito de esta maratón incluye más de 20 barrios y eso a nivel turístico es verdaderamente muy relevante», señaló Ualde, recordando que los corredores suelen viajar acompañados de sus familias, lo que dinamiza la gastronomía, el empleo y los servicios locales.

Durante la presentación también tomó la palabra la atleta keniata Gladys Kemboi, quien agradeció la oportunidad de competir por primera vez en Uruguay: «Esta es la primera vez que vengo y estoy segura de que voy a tener un muy buen tiempo aquí», dijo. EFE

hov/scr/gbf