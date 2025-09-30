The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La minera china Zijin Gold sube 55 % en debut tras la segunda mayor salida a bolsa de 2025

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Shanghái (China), 30 sep (EFE).- Zijin Gold, filial internacional dedicada al oro de la minera china Zijin Mining, se disparaba hoy más de un 55 % a la apertura en su debut en la Bolsa de Hong Kong tras protagonizar la segunda mayor oferta pública de acciones del mundo en 2025, valorada en el equivalente a 3.210 millones de dólares.

Los títulos de la minera aurífera partían de un precio inicial de 71,59 dólares hongkoneses (9,2 dólares, 7,85 euros) por unidad, y a la apertura ya cotizaban a 111,5 dólares hongkoneses (14,32 dólares, 12,22 euros) lo que supone un repunte del 55,75 %.

La prensa económica ya había adelantado que la operación suscitaría un gran interés ante la fuerte demanda de oro, que ha hecho que el precio de ese metal precioso ronde máximos históricos ante una coyuntura global marcada por la incertidumbre, las compras por parte de bancos centrales, las expectativas de bajadas de tipos de interés o la diversificación de activos. EFE

vec/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR