La minera china Zijin Gold sube 55 % en debut tras la segunda mayor salida a bolsa de 2025

1 minuto

Shanghái (China), 30 sep (EFE).- Zijin Gold, filial internacional dedicada al oro de la minera china Zijin Mining, se disparaba hoy más de un 55 % a la apertura en su debut en la Bolsa de Hong Kong tras protagonizar la segunda mayor oferta pública de acciones del mundo en 2025, valorada en el equivalente a 3.210 millones de dólares.

Los títulos de la minera aurífera partían de un precio inicial de 71,59 dólares hongkoneses (9,2 dólares, 7,85 euros) por unidad, y a la apertura ya cotizaban a 111,5 dólares hongkoneses (14,32 dólares, 12,22 euros) lo que supone un repunte del 55,75 %.

La prensa económica ya había adelantado que la operación suscitaría un gran interés ante la fuerte demanda de oro, que ha hecho que el precio de ese metal precioso ronde máximos históricos ante una coyuntura global marcada por la incertidumbre, las compras por parte de bancos centrales, las expectativas de bajadas de tipos de interés o la diversificación de activos. EFE

