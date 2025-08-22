La ministra alemana de Economía pide reformas estructurales ante contracción del PIB

The Swiss voice in the world since 1935

Berlín, 22 ago (EFE).- La ministra de Economía de Alemania, Katherina Reiche, pidió este viernes reformas estructurales para hacer frente a la contracción del Producto Interior Bruto (PIB), que según informó hoy la Oficina Federal de Estadística (Destatis) se contrajo en el segundo trimestre del año un 0,3 %.

«Las cifras dejan en evidencia la urgente necesidad de actuar. El Gobierno Federal ha puesto en marcha primeros pasos de alivio, pero para que la economía alemana se vuelva competitiva, son imprescindibles medidas estructurales valientes que vayan más allá», declaró según un comunicado.

La ministra conservadora enfatizó que para regresar a un crecimiento estable, hacen falta medidas como la flexibilización de los horarios laborales, la eliminación de obstáculos burocráticos, la bajada del precio de la energía y el amortiguamiento de los costes de las cotizaciones para los empleadores.

«Al mismo tiempo, hay que evitar cargas adicionales para las empresas. La carga fiscal para las empresas en Alemania ya es alta. Hay que hablar de reducciones adicionales, no de subidas de la carga fiscal», afirmó Reiche.

Con ello, aludió a los planteamientos de los socios de coalición socialdemócratas, en particular del ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, sobre la necesidad de subir los impuestos a los ingresos más elevados y a las grandes fortunas para financiar los presupuestos.EFE

