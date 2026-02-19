La mudanza de Zuckerberg a Miami refleja el imán fiscal del sur de Florida para los ricos

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 19 feb (EFE).- La mudanza de Mark Zuckerberg a Florida, impulsada por motivos fiscales, refleja el creciente magnetismo de Miami para los ultrarricos, que se han duplicado en la ciudad en la última década, según un informe de Henley & Partners.

La noticia sobre la vivienda estimada en hasta 200 millones de dólares (unos 170 millones de euros) que el fundador de Facebook adquirió en Indian Creek, isla privada en el norte de Miami, trascendió mientras un análisis mostró una subida del 94 % en la cantidad de millonarios que habitan esta metrópoli entre 2014 y 2024, hasta un total de 38.800.

De las 50 principales urbes del mundo para los ricos, Miami fue la quinta con mayor crecimiento de millonarios, detrás de Shenzhen y Hangzhou, en China; Dubái en Emiratos Árabes Unidos, y la Bahía de San Francisco, en Estados Unidos, detalla el informe de las ‘Ciudades más ricas del mundo’ de Henley & Partners, firma especializada en mudanzas de millonarios.

Miami suma 17 residentes multimillonarios, mientras que Palm Beach y Miami Beach, también en Florida, son ya las ciudades más caras para los bienes raíces en Estados Unidos después de Nueva York, con un valor promedio de 17.800 y 18.000 dólares (15.128 y 15.298 euros) por metro cuadrado.

Zuckerberg se incluiría en una isla con residentes como Jeff Bezos, presidente ejecutivo de Amazon; el exjugador de fútbol americano Tom Brady e Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense, Donald Trump.

Impuestos y Trump, los factores

El cambio de residencia principal del director ejecutivo de Meta ocurre mientras sindicatos de California impulsan una votación ciudadana para establecer en la Constitución local «un impuesto de emergencia» del 5 % a residentes con una riqueza de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros) o más.

Mientras estados como California y Nueva York buscan elevar las tasas a los ultrarricos, Florida carece de un gravamen estatal a los ingresos y el gobernador, Ron DeSantis, propone eliminar los impuestos a la propiedad.

Por ello, la política fiscal es «el factor número uno» para que los millonarios se muden a Miami, explica a EFE el experto en financiamiento hipotecario Mauricio Ordóñez, fundador de The QKapital Group, que asesora a inversores inmobiliarios en el sur de Florida.

«Todo lo que políticamente o geopolíticamente pasa mal, tanto en Latinoamérica como dentro de Estados Unidos, Miami se ve beneficiado», señala.

«La ola de los ricos» en el sur de Florida, según recuerda, empezó cuando Trump terminó su primer mandato (2017-2021) y cambió su residencia principal a Palm Beach, al norte de Miami.

«El dinero atrae dinero y el hecho de Trump de haberse venido a vivir acá genera seguridad. Los ricos del mundo quieren vivir en ciudades que sean seguras para su familia y para ellos. Entonces todo empezó no recién, que todo el mundo cree que empezó en (la pandemia de) covid, empezó años atrás», expuso.

Además de lo económico, el experto enuncia como factores el crecimiento del sector sanitario y el «glamur» de Miami por la posibilidad de tener barcos y eventos de arte, espectáculos, conciertos y deportes como la Fórmula 1, que ofrecen experiencias prémium para millonarios.

Los latinoamericanos también llegan

Ordóñez, quien asesora a extranjeros latinos que busquen invertir en bienes raíces, también destaca la llegada de millonarios de la región, incluso en Indian Creek, pues afirma que «en esa isla hay también latinoamericanos, pero nadie los menciona porque al latinoamericano no le gusta exponerse».

Un informe de Miami Realtors, la asociación de bienes raíces de la ciudad, mostró en 2025 que los latinoamericanos suponen el 86 % de los compradores extranjeros de vivienda nueva en el sur de Florida, motivados en particular cuando hay gobiernos de izquierda en sus países.

Otro análisis de la firma Altrata revela que más de 13.200 ultrarricos, aquellos con fortunas superiores a los 30 millones de dólares (unos 25 millones de euros), tienen una vivienda secundaria en Miami, más que en ninguna otra parte del mundo, por lo que esta ciudad lidera como el «segundo hogar» de los magnates. EFE

