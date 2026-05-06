La mujer del activista brasileño de la Flotilla de Gaza denuncia torturas psicológicas

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Brasilia, 6 may (EFE).- El activista brasileño detenido desde hace una semana por Israel por participar en la Flotilla de apoyo a Gaza, Thiago Ávila, está sufriendo «torturas psicológicas», denunció este miércoles su esposa.

La psicóloga Lara Souza, de 30 años, señaló en declaraciones a EFE que tuvo conocimiento de una serie de amenazas proferidas contra su marido durante los interrogatorios.

Según relató, Ávila fue confrontado con fotografías de su familia en Brasil «para amenazarlo, para torturarlo psicológicamente», insinuando que estaban siendo monitoreados y que podrían hacerles daño.

«Por supuesto que eso es aterrador; sabemos de lo que son capaces, por lo que estamos preocupados», comentó Souza.

Además, Ávila también habría escuchado que sería detenido durante más de 100 años y que sería asesinado por miembros del Ejército israelí.

“Durante el traslado hacia Israel, habrían amenazado con arrojarlo del barco en alta mar y con quebrarle todo el cuerpo para impedir que participe en nuevas misiones humanitarias”, añadió.

Debido a esas amenazas, la mujer de Ávila ha acudido a autoridades del Gobierno brasileño y a la Policía Federal para solicitar protección.

«Solo el hecho de haber pedido ayuda al Gobierno ya refleja la gravedad de la situación y la sensación de que realmente necesitamos apoyo. He tomado algunas precauciones: las personas cercanas saben siempre dónde estoy, evito salir de casa innecesariamente, no recibo visitas y, en definitiva, trato de adoptar todas las medidas posibles», dijo.

El brasileño Thiago Ávila y el hispano-palestino Saif Abukeshek son los dos únicos integrantes de la flotilla Global Sumud, interceptada la semana pasada por las Fuerzas Armadas de Israel en aguas internacionales, que permanecen detenidos en territorio israelí y además con comunicación externa restringida.

Alejada de su rutina profesional desde el inicio del incidente, Lara se ha dedicado a movilizar a la prensa y a la opinión pública para presionar al Gobierno israelí.

Este miércoles se reunirá con diplomáticos brasileños para informarse sobre las negociaciones y planea participar en protestas en Brasilia previstas para el final del día.

«Espero que los gobiernos de otros países también se movilicen, porque esta no es una violación solo contra Thiago como ciudadano brasileño o contra Saif como ciudadano español y sueco; es una violación de los derechos humanos y debería movilizar a toda la comunidad internacional», agregó.

Este miércoles, los abogados que representan a ambos activistas intentaron revertir una decisión que prolongaba su detención hasta el domingo, pero su solicitud fue rechazada.

La ONU pidió a Israel la liberación «inmediata e incondicional» de los activistas y subrayó que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza. EFE

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