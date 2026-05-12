La multinacional cárnica JBS gana un 55,8 % menos en el primer trimestre de 2026

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São Paulo, 12 may (EFE).- La multinacional brasileña JBS, una de las mayores empresas cárnicas del mundo, informó este martes que ganó un 55,8 % menos en el primer trimestre de 2026 que en el mismo periodo del año pasado.

La empresa, cuyas acciones se cotizan tanto en la bolsa de São Paulo como en la de Nueva York, obtuvo beneficios de 221 millones de dólares (unos 188 millones de euros) en los tres primeros meses del año, frente a los 500 millones de dólares del año pasado, según el balance trimestral.

En el informe, JBS apuntó que las ganancias se vieron afectadas por las condiciones climáticas adversas en EE.UU. y por paradas programadas en las plantas de ese país, donde la multinacional cuenta con una presencia importante a través de la marca Pilgrim’s Pride.

El buen desempeño de la división brasileña, a través de marcas como Seara, fue insuficiente para compensar el bache de EE.UU..

Pese a la caída en los beneficios, la compañía facturó con sus ventas 21.609 millones de dólares durante el trimestre, un aumento del 11 % interanual.

En cuanto al Ebitda ajustado (beneficio operacional ajustado), este fue de 1.133 millones de dólares, una disminución del 26 % respecto al primer trimestre del año pasado.

La deuda bruta de JBS al cierre del primer trimestre aumentó hasta los 21.365 millones de dólares, frente a los 19.925 millones de dólares de hace un año. EFE

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