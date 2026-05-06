La multinacional Del Monte Fresh anuncia un despido masivo de trabajadores bananeros en Costa Rica

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La multinacional Del Monte Fresh anunció el martes un despido masivo de trabajadores bananeros en Costa Rica, debido pérdidas en sus exportaciones por la baja del precio del dólar frente a la moneda local.

La firma, que también exporta piña, mango, melón y otras frutas tropicales, dijo en un comunicado que despedirá a 850 colaboradores que representan 5,3% de los que tiene en el país centroamericano, adonde llegó en 1968.

En un «período relativamente corto», la moneda local, el colón, bajó de unos 700 a 450 por dólar, lo cual «ha alterado de forma fundamental» las exportaciones agrícolas, indicó Jorge Peláez, vicepresidente de Fresh Del Monte para Colombia, Brasil, Ecuador y Centroamérica, citado en la nota.

En tanto, «los costos de producción continúan en aumento», agregó.

Los despidos suponen el cierre de operaciones en cuatro fincas, lo que equivale a 1.200 hectáreas de producción bananera en la región Atlántica costarricense.

Actualmente, la empresa cultiva una variedad de frutas en más de 40.000 hectáreas en la Zona Sur, Atlántica y Norte.

En 2025, la exportación de banano alcanzó 1.111 millones de dólares, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

El banano solo es superado por las exportaciones de piña, que sumaron 1.400 millones de dólares en 2025.

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