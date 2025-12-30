La niñera española de los hijos de los príncipes de Gales es galardonada por el rey

Londres, 30 dic (EFE).- La española María Teresa Turrion Borallo, niñera de los hijos de los príncipes de Gales, ha sido galardonada con la Real Medalla Victoria por sus servicios a la familia real, según los honores de Año Nuevo que concede el rey Carlos III.

La niñera, que cuida desde que eran muy pequeños a los tres hijos de los príncipes de Gales -los príncipes Jorge, Carlota y Luis-, recibe la medalla por estos servicios personales y es un regalo que le concede el rey británico.

Como todos los meses de diciembre, el Gobierno británico divulgó hoy la larga lista de honores que otorga el rey -bajo la recomendación que le hace el Ejecutivo- a los ciudadanos que han hecho una gran contribución al Reino Unido en diversas áreas.

Turrion Borallo hizo su preparación como niñera en el prestigioso colegio Norland antes de empezar a trabajar para los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, en 2014, tras el nacimiento del príncipe Jorge -segundo en la línea de sucesión a la corona- en 2013.

En varias ocasiones, la niñera ha sido vista con el uniforme de Norland mientras cuidaba de los pequeños en ciertos eventos.

La niñera, que se crió en Palencia, vivió con los príncipes en el palacio de Kensington, en Londres, pero cuando éstos se mudaron a una vivienda en los terrenos del castillo de Windsor -Adelaide Cottage- ya dejó de ser niñera interna, pero ha seguido cuidando de los pequeños príncipes mientras vive en otra propiedad.

Desde el pasado noviembre los príncipes de Gales se han mudado otra vez, a la mansión Forest Lodge, también en Windsor (a las afueras de Londres), que cuenta con ocho habitaciones. EFE

