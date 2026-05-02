La Nobel Narges Mohammadi hospitalizada tras grave deterioro de su salud en prisión iraní

2 minutos

Teherán, 2 may (EFE).- La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue trasladada de urgencia a un hospital en Zanjan tras sufrir un grave deterioro de salud, que incluyó dos episodios de pérdida total de conciencia en un solo día, una crisis cardíaca y fuertes fluctuaciones de presión arterial.

“Narges Mohammadi fue trasladada de urgencia hoy a un hospital en Zanjan tras un deterioro grave de su salud”, anunció la Fundación Narges anoche.

Según la organización con sede en París, Mohammadi fue ingresada en la Unidad de Cuidados Coronarios (CCU) tras ser evacuada en ambulancia desde la prisión de Zanjan, después de que los médicos del centro concluyeran que su estado no podía seguir siendo tratado en la clínica penitenciaria.

La activista había presentado en los últimos días náuseas, vómitos, dolor agudo en el pecho y presión arterial inestable.

La Fundación Narges denunció que este traslado se produjo tras 140 días de “detención arbitraria” y negación sistemática de atención médica especializada.

Su familia, que durante semanas había reclamado su traslado a instalaciones adecuadas, describió esta medida como una acción desesperada “de último minuto” que podría haber llegado demasiado tarde para atender sus necesidades críticas.

Inicialmente, la activista rechazó ser trasladada a un hospital local de Zanjan, basándose en advertencias previas de dos cardiólogos independientes que habían señalado que ningún hospital de esa ciudad contaba con el equipamiento adecuado para atender su estado de salud.

La fundación también acusó a las autoridades judiciales de ignorar recomendaciones médicas e indicó que la Comisión de Medicina Forense de la provincia de Zanjan había ordenado el 12 de abril una suspensión de un mes de su condena para tratamiento médico, pero, según la organización, la Fiscalía de Teherán bloqueó su liberación temporal.

“La continuidad de su encarcelamiento constituye una amenaza directa e inmediata contra su derecho a la vida”, afirmó la Fundación Narges, que exigió su liberación inmediata, la anulación de sus condenas y su traslado al cuidado de su equipo especializado en Teherán.

Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, fue detenida el pasado diciembre por decimotercera vez y condenada a principios de febrero a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia dictada contra la activista desde 2021. EFE

ash/rml