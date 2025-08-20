The Swiss voice in the world since 1935

La OEA despliega su misión de observadores de 18 países para las elecciones en Guyana

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Juan, 20 ago (EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) arrancó su despliegue de su misión de observación electoral (MOE), que será liderada por el exprimer ministro de Jamaica Bruce Golding (2007-2011), para las elecciones generales en Guyana el 1 de septiembre.

Será la segunda ocasión que Golding lleva a cabo dicha función desde que en el año 2021 encabezó un equipo de observadores de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth, en inglés) en las elecciones generales de Bahamas.

El grupo en Guyana estará compuesto por 27 expertos y observadores de 18 países, según explica la OEA en un comunicado de prensa publicado en su página web.

La misión, de acuerdo con el organismo, centrará su trabajo en la organización y los registros electorales, la tecnología electoral, el financiamiento político-electoral, la justicia electoral y la participación política de las mujeres.

Esto permitirá al equipo analizar el proceso de forma estructurada y técnicamente rigurosa.

Los miembros de la misión observarán, tanto la votación de los cuerpos de seguridad el 22 de agosto, como la votación principal el 1 de septiembre.

El día de las elecciones visitarán los colegios electorales desde la apertura de las urnas hasta el recuento de votos y el procesamiento de los resultados, explicó la OEA.

Antes de las elecciones, el jefe de la misión y el equipo de observadores de la OEA se reunirán con autoridades gubernamentales y electorales, partidos políticos y candidatos, representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas para conocer sus perspectivas sobre el proceso electoral en curso.

En los días posteriores a las elecciones, la MOE presentará su informe preliminar con observaciones y recomendaciones que buscan fortalecer los procesos democráticos y electorales del país.

Esta es la séptima MOE que la OEA ha desplegado en Guyana y respaldada por contribuciones financieras de Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, Países Bajos, y Perú. EFE

jm/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR