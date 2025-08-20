La OEA despliega su misión de observadores de 18 países para las elecciones en Guyana

2 minutos

San Juan, 20 ago (EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) arrancó su despliegue de su misión de observación electoral (MOE), que será liderada por el exprimer ministro de Jamaica Bruce Golding (2007-2011), para las elecciones generales en Guyana el 1 de septiembre.

Será la segunda ocasión que Golding lleva a cabo dicha función desde que en el año 2021 encabezó un equipo de observadores de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth, en inglés) en las elecciones generales de Bahamas.

El grupo en Guyana estará compuesto por 27 expertos y observadores de 18 países, según explica la OEA en un comunicado de prensa publicado en su página web.

La misión, de acuerdo con el organismo, centrará su trabajo en la organización y los registros electorales, la tecnología electoral, el financiamiento político-electoral, la justicia electoral y la participación política de las mujeres.

Esto permitirá al equipo analizar el proceso de forma estructurada y técnicamente rigurosa.

Los miembros de la misión observarán, tanto la votación de los cuerpos de seguridad el 22 de agosto, como la votación principal el 1 de septiembre.

El día de las elecciones visitarán los colegios electorales desde la apertura de las urnas hasta el recuento de votos y el procesamiento de los resultados, explicó la OEA.

Antes de las elecciones, el jefe de la misión y el equipo de observadores de la OEA se reunirán con autoridades gubernamentales y electorales, partidos políticos y candidatos, representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas para conocer sus perspectivas sobre el proceso electoral en curso.

En los días posteriores a las elecciones, la MOE presentará su informe preliminar con observaciones y recomendaciones que buscan fortalecer los procesos democráticos y electorales del país.

Esta es la séptima MOE que la OEA ha desplegado en Guyana y respaldada por contribuciones financieras de Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, Países Bajos, y Perú. EFE

jm/ad