La OEA exige a Honduras iniciar de inmediato el «escrutinio especial» de las elecciones

1 minuto

Washington, 15 dic (EFE).- La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este lunes a las autoridades electorales hondureñas a iniciar «de inmediato» el «escrutinio especial» de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que han sufrido retrasos por obstáculos administrativos y procedimientos tecnológicos pendientes.

«La Misión hace un llamado urgente a las autoridades electorales para que se dé inicio de inmediato al escrutinio especial y se busquen todas las vías posibles para obtener los resultados oficiales en el menor tiempo posible», declaró el jefe de la misión, Eladio Loizaga, durante una sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA. EFE

