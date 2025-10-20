La OEA felicita a Paz por su victoria electoral en Bolivia y le ofrece trabajar juntos

1 minuto

Washington, 19 oct (EFE).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, felicitó este domingo a Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia y le ofreció trabajar juntos para promover la «paz y la prosperidad».

«Felicito a Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones, y a todo el pueblo boliviano por una segunda vuelta ejemplar. LA OEA está lista para continuar trabajando junto al Estado Plurinacional de Bolivia y sus nuevas autoridades democráticamente electas, en pos de la paz y la prosperidad para todo el país y el Hemisferio», declaró en la red social X.

Ramdin recordó que la misión de observación electoral de la OEA publicará próximamente su informe preliminar con sus hallazgos y recomendaciones sobre el proceso electoral.

El senador opositor de centro Rodrigo Paz ganó este domingo la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia al imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y puso fin a más de 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS). EFE

