La OEA lamenta la muerte de Miguel Uribe y pide el cese de la violencia política

1 minuto

Washington, 11 ago (EFE).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, lamentó este lunes la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe, a causa de un atentado que sufrió hace dos meses, y pidió el cese de la violencia política.

Ramdin envió sus condolencias a la familia del político, así como a su partido y a todo el pueblo de Colombia.

«Que el mejor homenaje a su memoria sea continuar comprometidos con trabajar por un hemisferio donde la violencia política nunca más tenga cabida», escribió el secretario en una publicación en X.

También se pronunció en esta línea la secretaria adjunta de la organización, la colombiana Laura Gil, quien mandó un mensaje de apoyo en la misma red social.

«Como secretaria general adjunta de la OEA, como colombiana que ama a su país y como madre y esposa cualquiera, extiendo mis más sinceras condolencias a la familia del senador Miguel Uribe», dijo Gil.

Y defendió: «La violencia política no tiene lugar en las democracias».

Uribe Turbay, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda el 7 de junio durante un mitin con el que arrancaba su campaña para ser candidato presidencial para los comicios de 2026.

Desde ese día, estuvo ingresado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada, según anunció su esposa, María Claudia Tarazona. EFE

