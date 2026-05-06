La OEA pide independencia al nuevo fiscal general de Guatemala para reforzar la democracia

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Ciudad de Guatemala, 6 may (EFE).- La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para Guatemala exhortó este miércoles al recién designado fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, a que asuma sus funciones con un compromiso «inequívoco» con la independencia institucional.

García Luna, quien fue designado el martes por el presidente Bernardo Arévalo de León y tomará posesión el 17 de mayo, asumirá la Fiscalía en un contexto de alta tensión en el organismo por denuncias de persecución política contra periodistas, líderes indígenas y operadores de justicia.

«La Misión llama a que cesen las prácticas de instrumentalización penal y criminalización indebida que han afectado a operadores de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, autoridades electas, líderes indígenas y actores cívicos», señaló el organismo en un comunicado.

La OEA enfatizó que la legitimidad del nuevo fiscal no se agota en su nombramiento, sino que debe consolidarse con una «investigación y persecución penal objetiva e imparcial» para recuperar la confianza ciudadana.

La Misión subrayó que la transición con la fiscal saliente, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia, debe ser «ordenada y pacífica» y sin «maniobras dilatorias».

Con una trayectoria de 29 años en el Organismo Judicial, el fiscal electo ha pasado de secretario de juzgados a magistrado de Sala en el área penal, perfil que complementa con su experiencia como docente universitario e instructor judicial.

Expertos y organizaciones sociales consideran a García Luna como la opción más idónea entre los candidatos que conformaron la lista final presentada al mandatario guatemalteco. EFE

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