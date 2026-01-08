La OEA saluda anuncios de liberaciones de «personas detenidas injustamente» en Venezuela

2 minutos

Redacción América, 8 ene (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, calificó este jueves como una «buena noticia» los anuncios de liberaciones de detenidos en Venezuela y expresó su expectativa de que beneficien a «todas las personas detenidas injustamente».

En la red social X, Ramdin subrayó que «Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, para dar forma a su futuro lo antes posible».

El mensaje del líder de la OEA se produce tras el anuncio del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien informó de la «liberación» de «un número importante de personas», entre venezolanos y extranjeros, sin precisar cifras ni condiciones, y lo describió como un «gesto unilateral» para «consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país».

Además, las excarcelaciones fueron anunciadas luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, hablara este martes sobre el supuesto cierre de una «cámara de torturas» en Caracas, en el marco de la presión que ejerce sobre el Gobierno de la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por tropas estadounidenses el sábado pasado.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó las identidades de cinco españoles que fueron liberados este jueves en Venezuela, entre los que se encuentran José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela había 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. EFE

lnm/cpy