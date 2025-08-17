The Swiss voice in the world since 1935

La ola de calor decae en Francia, excepto en el sur y suroeste

París, 17 ago (EFE).- La ola de calor que comenzó en Francia el pasado 8 de agosto comienza a decaer en la mayoría del país, excepto en la zona meridional y la mitad sur de la fachada atlántica.

«Este domingo, las altas temperaturas afectarán al suroeste y al litoral mediterráneo, donde se esperan entre 36 y 38 grados centígrados, y localmente entre 39 y 41 grados centígrados en el interior de Languedoc y Rosellón (sur)», indicó la agencia meteorológica nacional Météo-France.

El número de departamentos en alerta naranja (el segundo máximo nivel) se limita hoy a 25, del centenar que componen el país, y mañana la cifra caerá a 13, según las previsiones de Météo-France.

El fin definitivo de esta ola de calor, que en Francia es la segunda del verano y que también ha afectado a buena parte de Europa, está previsto entre la noche del lunes y el martes por la mañana.

Ha sido consecuencia de masas de aire cálido procedentes de la península Ibérica y por ello los peores efectos se han vivido en la zona suroeste del país.

Francia vivió un primer pico de temperaturas entre el lunes y el miércoles pasados, con récords históricos en numerosos puntos, antes conceder un leve respiro en forma de tormentas y volver a intensificarse de nuevo el pasado viernes. EFE

