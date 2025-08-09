The Swiss voice in the world since 1935

La ola de calor eleva la alerta naranja en 28 departamentos del sur de Francia

París, 9 ago (EFE).- Hasta 28 departamentos del sur de Francia se encuentran este sábado en vigilancia naranja por la ola de calor, la segunda que azota el país en lo que va de verano, que se intensificará el domingo y que se espera que dure al menos hasta el mitad de la semana próxima.

Toda la mitad sur del país está en esa situación con excepción de los departamentos costeros, tanto los del área mediterránea como los de la atlántica, que están en vigilancia amarilla, mientras que en la mitad norte la situación es normal.

En los puntos afectados se espera que los termómetros superen los 40 grados, que se alcanzarán en el valle del Ródano, altas temperaturas que ya comenzaron a sentirse este viernes.

En el sureste las mínimas de la próxima noche no bajarán de 20 grados y en algunos puntos se espera que se sitúen en los 25.

La situación será más complicada el domingo, cuando la alerta naranja se extenderá a 40 departamentos, toda la mitad sur del país, incluidos los costeros, aunque Córcega seguirá al margen.

El máximo de calor está previsto el lunes, cuando incluso en París se espera que las temperaturas rocen los 40 grados, algo por debajo de la anterior ola de calor, mientras que el miércoles están previstas tormentas que harán caer los termómetros aunque de forma moderada, porque el viernes todavía se esperan altas temperaturas en el sur. EFE

