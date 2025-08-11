La OMC recibe la petición de Brasil para abrir consultas con EEUU por subida de aranceles

1 minuto

Ginebra, 11 ago (EFE).- La Organización Mundial del Comercio (OMC) dijo este lunes que ha recibido la petición formal de Brasil de abrir un procedimiento de consultas con Estados Unidos en relación con la subida de aranceles impuesta por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La solicitud ha sido puesta hoy en conocimiento de todos los países miembros de la OMC.

Estados Unidos ha establecido un arancel del 10 % a todos los productos de Brasil y un arancel adicional del 40 % a determinados productos de origen brasileño.

Brasil alega que esas medidas son incompatibles con las obligaciones que EE.UU. asumió en acuerdos comerciales negociados en el marco de la OMC, lo que incluye su intención de buscar una suerte de reparación por su déficit comercial a través de los aranceles.

La Misión de Brasil ante la OMC en Ginebra indicó que espera recibir de Estados Unidos una respuesta a su petición de consultas bilaterales y que fijen las fechas para las reuniones correspondientes, un proceso que en total debe durar un máximo de 60 días.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, Brasil puede solicitar la creación de un panel de expertos que dirima este litigio comercial, un paso al que -de acuerdo a las reglas vigentes- Estados Unidos no puede oponerse. EFE

is/psh