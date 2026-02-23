La ONG Foro Penal contabiliza 54 personas con libertad plena tras amnistía en Venezuela

Caracas, 22 feb (EFE).- La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, confirmó que 54 personas han sido liberadas desde el pasado viernes hasta este domingo tras la promulgación de la Ley de Amnistía.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, señaló que los casos fueron confirmados desde el viernes hasta las 20:30 hora local (00:30 GMT) de este domingo.

Detalló que 32 presos políticos recibieron libertad plena este domingo, 15 el sábado y otros 7 el viernes, día en que también confirmaron una excarcelación con medidas cautelares que no está cubierta por la amnistía.

Foro Penal diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

Asimismo, el partido Vente Venezuela, que lidera la opositora y premio nobel, María Corina Machado, confirmó en X la liberación de varios coordinadores estadales de esa agrupación política y algunos se sumaron a la vigilia que mantienen familiares y activistas en las afueras de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) indicó en X que familiares de detenidos reportaron liberaciones en la cárcel de mujeres Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y las prisiones Yare, El Rodeo I y II, las cuatro ubicadas en el estado Miranda (norte), a las afueras de Caracas.

Este domingo, la Cruz Roja Venezolana anunció que atenderá y realizará evaluaciones médicas a los liberados, mientras que familiares de presos políticos informaron que más de 200 detenidos en la cárcel El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre para pedir sus liberaciones.

El presidente del Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró el sábado que desde esa tarde se estaban dando «cientos de liberaciones» por la amnistía, sin detallar las identidades de los beneficiados ni la cantidad de casos.

Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG. EFE

