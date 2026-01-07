La ONU acusa a Israel de «apartheid» en Cisjordania

La ONU acusó este miércoles a Israel de haber intensificado la discriminación y la segregación de los palestinos en Cisjordania y pidió al país que ponga fin a su «sistema de apartheid».

En un demoledor informe, la oficina de derechos humanos de la ONU estimó que la «discriminación sistemática» contra los palestinos en los territorios palestinos ocupados se ha «deteriorado drásticamente» en los últimos años.

«Hay una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania», sostuvo el jefe de esta oficina, Volker Türk, en un comunicado.

«Ya sea para acceder al agua, a la escuela, acudir al hospital, visitar a familiares o amigos, o recolectar aceitunas, cada aspecto de la vida de los palestinos en Cisjordania está controlado y restringido por las leyes, políticas y prácticas discriminatorias de Israel», añadió.

«Esta es una forma particularmente grave de discriminación y segregación racial, que se asemeja al tipo de sistema de apartheid que hemos visto antes», insiste.

Es la primera vez que un jefe de derechos de la ONU emplea el término de «apartheid» en este contexto.

Según el informe, las autoridades israelíes «tratan a los colonos israelíes y a los palestinos que residen en Cisjordania bajo dos ordenamientos jurídicos y políticas distintos, lo que deriva en un trato desigual».

«Los palestinos continúan siendo sometidos a confiscaciones masivas de tierras y a la privación de acceso a recursos», así como a juicios penales en tribunales militares «que violan sistemáticamente sus derechos al debido proceso», añade.

– Reacción israelí –

La representación diplomática de Israel ante la ONU en Ginebra rechazó duramente las «acusaciones absurdas y distorsionadas de discriminación racial» contenidas en el informe.

El informe ilustra la «obsesión intrínsecamente motivada por razones políticas» de la oficina de derechos humanos de la ONU por vilipendiar a Israel, añadió.

Türk exigió que Israel «derogue todas las leyes, políticas y prácticas que perpetúan la discriminación sistémica contra los palestinos basada en la raza, religión u origen étnico».

La discriminación se vio agravada, según la ONU, por la violencia de los colonos, en muchos casos «con la aquiescencia, el apoyo y la participación de las fuerzas de seguridad de Israel».

Más de 500.000 israelíes viven en asentamientos en Cisjordania, territorio ocupado desde 1967.

La violencia ha aumentado desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra de Gaza.

Desde el inicio de la guerra, más de 1.000 palestinos han muerto a manos de las tropas israelíes y de los colonos en Cisjordania, según un recuento de la AFP basado en cifras del Ministerio de Salud palestino.

Según cifras oficiales israelíes, al menos 44 israelíes han muerto en ataques palestinos u operaciones militares israelíes en el mismo período.

Desde que comenzó la guerra en Gaza, las autoridades israelíes «han ampliado aún más el uso de la fuerza ilegal, la detención arbitraria y la tortura», considera el informe.

El texto asegura asimismo que aumentaron los asentamientos y que se mata a palestinos «con casi total impunidad».

El informe dice haber encontrado «motivos razonables» para creer que esta «segregación y subordinación tiene la intención de ser permanente».

