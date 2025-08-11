The Swiss voice in the world since 1935

La ONU condena asesinato de Miguel Uribe Turbay y pide unidad en Colombia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 11 ago (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia condenó este lunes el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado hace dos meses en Bogotá, y llamó a “permanecer unidos contra la polarización” para avanzar hacia “la convivencia y construcción de una Colombia en paz”.

“Lamentamos la muerte de Miguel Uribe Turbay tras un repudiable crimen. Nuestras condolencias a su familia, allegados y al país. Reiteramos llamado a garantizar justicia y permanecer unidos contra la polarización, por la convivencia y construcción de una Colombia en paz”, expresó el organismo en un mensaje en X.

También la Embajada de Estados Unidos en Colombia manifestó su rechazo a la violencia política.

En un comunicado firmado por su encargado de Negocios, John T. McNamara, expresó: “Lamentamos profundamente y nos entristece el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Es un día muy triste para Colombia y para todos los colombianos».

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado a tiros el pasado 7 de junio durante un mitin electoral en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. Recibió varios disparos, entre ellos dos en la cabeza, y permaneció hospitalizado en estado crítico en el hospital de la Fundación Santa Fe hasta su fallecimiento en la madrugada de este lunes, por complicaciones neurológicas.

Hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un secuestro atribuido a sicarios del cartel de Medellín, y nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982), Miguel Uribe se licenció en Derecho por la Universidad de los Andes y obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Fue concejal y secretario de Gobierno en Bogotá, y en 2022 llegó al Senado con la mayor votación del partido opositor Centro Democrático.

Su asesinato revive en Colombia las dolorosas memorias de los magnicidios de líderes políticos y reactiva el debate sobre la seguridad de los candidatos en una campaña electoral marcada por la polarización. EFE

mf/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR