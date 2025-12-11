La ONU condena la ofensiva del M23 en Kivu del Sur (RDC) y pide el cese de hostilidades

Naciones Unidas, 11 dic (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este jueves la ofensiva del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en diversas áreas de la provincia de Kivu del Sur, en República Democrática del Congo (RDC), y volvió a pedir el cese de las hostilidades.

«El secretario general está profundamente alarmado por la escalada de violencia en Kivu del Sur y sus consecuencias humanitarias, incluido el desplazamiento de más de 200.000 personas desde el 2 de diciembre», apuntó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en un comunicado.

Así, condenó «enérgicamente» la ofensiva del M23 en diversas áreas de esta provincia, entre ellas Kamanyola, Luvungi, Katagota y Uvira, que ha derivado en víctimas civiles.

El M23, que cuenta con apoyo de Ruanda, ocupó este miércoles la estratégica ciudad de Uvira, en el este de la República Democrática del Congo y fronteriza con Burundi.

Uvira ha sido sede del gobierno designado por Kinshasa en Kivu del Sur tras la caída de Bukavu, capital de esa provincia, a manos del M23 en febrero pasado, y también ha servido como base militar regional.

Guterres advirtió de que esta escalada del conflicto pone en peligro los esfuerzos por lograr «una solución sostenible a la crisis» y aumenta además el riesgo a un enfrentamiento regional más amplio.

Por ello, volvió a pedir el cese «inmediato e incondicional» de las hostilidades e instó a las partes involucradas a cumplir lo pactado en los acuerdos firmados en Washington entre los presidentes congoleño y ruandés a principios de diciembre.

Del mismo modo, llamó a respetar el acuerdo marco firmado en Catar el 15 de noviembre entre el Gobierno congoleño y el M23 para avanzar hacia el fin del conflicto.

Además, aseguró que las Naciones Unidas están «plenamente movilizadas» para colaborar con sus socios y ofrecer asistencia humanitaria a quienes lo necesiten.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur. EFE

