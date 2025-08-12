The Swiss voice in the world since 1935

La ONU cree que sería «útil» que Ucrania participe también en la ‘cumbre’ de Alaska

Naciones Unidas, 12 ago (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este martes a través de su portavoz Stéphane Dujarric que sería «útil» que Ucrania sea invitada a la ‘cumbre’ que el viernes mantendrán en Alaska los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, para discutir precisamente el fin de la guerra en Ucrania.

En su rueda de prensa diaria, Dujarric aclaró que «esta no es nuestra cumbre, ni son nuestras conversaciones», pero consideró que, «por una cuestión de principios», Ucrania debería estar invitada a la misma mesa donde se desarrollarán las negociaciones «para lograr una paz justa y sostenible entre las dos partes (Rusia y Ucrania)», abundó.

Precisamente, el hecho de celebrar una cumbre sobre Ucrania sin los ucranianos ha sido muy criticada en Europa, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido que su país no podrá aceptar ningún acuerdo de terceras partes que suponga un menoscabo a su integridad.

En cuanto a la ausencia de la ONU en esta iniciativa promovida por Donald Trump, Dujarric aclaró que los organismos de Naciones Unidas son muy activos en el campo humanitario en Ucrania, y si se produjera un hipotético acuerdo de tregua, «estamos listos para apoyar todos los esfuerzos hacia la paz (…) basada en los parámetros que hemos dicho y repetido», en referencia a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Desde la llegada de Trump al poder, cada vez es más habitual que la ONU quede marginada de las distintas negociaciones que el republicano ha promovido, sea sobre las guerras de Gaza y Ucrania o en los acuerdos firmados entre Ruanda y Congo o entre Armenia y Azerbaiyán.

La relación de EEUU con la ONU está de hecho bajo mínimos, y el presidente Trump no se ha reunido todavía ni ha hablado una sola vez con el secretario general, debido a la desconfianza que el republicano siente para por una organización que promueve el multilateralismo y por ende no prioriza los intereses de Estados Unidos. EFE

fjo/asg/ad

