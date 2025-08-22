La ONU declara la hambruna en Gaza, la primera en Medio Oriente

La ONU declaró oficialmente el viernes la hambruna en Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente, después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encontraban en una situación «catastrófica».

La hambruna en Gaza, «podría haberse evitado» sin «la obstrucción sistemática de Israel», acusó el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, en una rueda de prensa Ginebra. «Esta hambruna nos atormentará a todos», insistió.

«Esta es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido. Pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel», añadió.

La declaración de la ONU provocó inmediatamente la ira de Israel, que calificó el informe de parcial y «basado en mentiras de Hamás». «No hay hambruna en Gaza», afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Tras meses de advertencias sobre una hambruna en el territorio devastado por la guerra, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo de la ONU con sede en Roma, confirmó que la población de Ciudad de Gaza atraviesa actualmente por una hambruna y se espera que se extienda a las zonas de Deir al Balah y Jan Yunis de aquí a finales de septiembre.

Según los expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones «catastróficas», el nivel más alto de penuria alimentaria en la IPC, caracterizado por la hambruna y la muerte.

Se espera que esta cifra, basada en la información recopilada hasta el 15 de agosto, aumente a casi 641.000 para finales de septiembre.

Para la IPC, esto representa el deterioro más grave de la situación en la Franja de Gaza desde que el organismo comenzó a monitorearla.

Según la IPC, una hambruna se produce cuando se reúnen tres factores: al menos el 20% de los hogares (uno de cada cinco) se enfrenta a una escasez extrema de alimentos, al menos el 30% de los niños menores de cinco años (uno de cada tres) sufre desnutrición aguda y al menos dos de cada 10.000 personas mueren de hambre cada día.

Esta situación es consecuencia de la escalada del conflicto en los últimos meses, que ha provocado desplazamientos masivos de la población y restricción del acceso a los suministros alimentarios.

A principios de marzo, Israel prohibió por completo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Posteriormente, a finales de mayo, permitió el acceso de cantidades muy limitadas, lo que provocó una grave escasez de alimentos, medicamentos y combustible.

Israel, que controla todos los accesos a Gaza, acusa a Hamás de saquear la ayuda humanitaria y a las organizaciones humanitarias de no distribuirla. Por su parte, el grupo islamista niega estas afirmaciones. Las organizaciones humanitarias aseguran que Israel impone restricciones excesivas y consideran muy peligroso distribuir la ayuda en plena guerra.

El ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, que desencadenó el conflicto, causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

Las represalias israelíes en Gaza han dejado 62.192 fallecidos, también en su mayor parte civiles, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera fiables.

